Media en Cultuur The Subs spelen een DJ-set: "Met nummers uit de elektronische muziekgeschiedenis"

embed

The Subs maakten nog even tijd voor TV Limburg nét voor hun optreden. "Wij zijn klaar, maar of The Boiler Room er klaar voor is, dat weten we nog niet," vertellen ze. Dit jaar is het anders dan vorige keren: het wordt een DJ-set met nummers die de geschiedenis van de elektronische muziek veranderd hebben.