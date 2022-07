door Mathias Ackermans

En eindigen doen we met een bijzondere vacature. We zitten met een arbeidsmarktkrapte, dat weet u. Er zijn vertragingen in de productie en ongemakken in de zorg. Maar dé vacature van het moment is er eentje bij Theater op de Markt straks in Hasselt in augustus. Er wordt en zwemredder gezocht en niet om de cultuursector boven water te houden.