Theatergezelschap Het Nieuwstedelijk werkt aan megaproductie: 'Mooie Jaren' is kroniek van provincie Limburg

Triggerfinger, The Waterboys, Walter Trout, The Robert Cray Band, Luka Bloom, Ben l’Oncle Soul, Meskerem Mees, Sons,... Het zijn enkele namen van de line-up van Blues Peer. Veel Belgen, veel vrouwelijke artiesten, en ook veel internationaal toppers. 28 internationale en Belgische topartiesten op drie dagen tijd, gespreid over twee podia. Het drie dagen durende festival vindt opnieuw plaats tijdens het verlengde Pinksterweekend van 26, 27 & 28 mei 2023 aan de Deusterkapel in Peer. "The Blues are the roots, the rest are the fruits. Er staan alleen maar artiesten op het podium die de ziel raken: muziek met ballen, maar evenzeer pure ontroering. We zijn heel fier op de komst van een wereldgroep als The Waterboys en levende blueslegendes Walter Trout en Robert Cray. Dat we ‘Belgium’s finest’ Triggerfinger konden strikken, is fantastisch! Maar we vinden het ook ontzettend belangrijk om aanstormend talent de kans te geven een publiek te beroeren," zegt Jan Bas van Blues Peer. Volledige line-up Vrijdag, 26 mei:NOORDKAAP (BE) SLOPER (BE/NL/UK) - HARLEM LAKE(NL) - JEN (BE)- en meer...Zaterdag, 27 mei:TRIGGERFINGER (BE) - WALTER TROUT (USA) THE ROBERT CRAY BAND (USA) MESKEREM MEES (BE) - KITTY, DAISY & LEWIS (UK) - SONS (BE) MICHELLE DAVID & THE TRUE TONES (USA/NL) - ERJA LYYTINEN (FIN) - ERROL LINTON (UK) ISAAC ROUX (BE) - GHALIA VOLT (BE)- LAPWING TRAIL (BE) Zondag,28 mei:THE WATERBOYS (UK) BEN L’ONCLE SOUL (FR) - LUKA BLOOM (IRL) SUGARAY RAYFORD (USA) - ROBERT JON & THE WRECK (USA) ERIC STECKEL (USA) - SAMANTHA FISH (USA) BRIAN TEMPLETON BLUES BAND (USA) - DOGHOUSE SAM & HIS MAGNATONES (BE) MALVIN MOSKALEZ FT. STEVEN DE BRUYN (BE) - G-ROOTS GOSPEL (NL) Bewuste ticketprijzenEen dagticket zaterdag/zondag kost 45 euro. Exact hetzelfde bedrag als vorig jaar. Een bewuste keuze om de dingen ietwat betaalbaar te houden voor de festivalliefhebber. Vrijdag gratis voor iedereenVrijdagavond 26 mei is er weer een volksfeest van voor Peer en omstreken. Net zoals bij de vorige editie, is er dan gratis toegang voor iedereen. Het hoofdpodium wordt dan omgedoopt tot ‘Peerse Feesten’, met Noordkaap als lokale klepper, om het vuur aan het de te steken.