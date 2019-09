Theaterversie Woesten komt naar Lommel, Bree en Beringen

Van 27 tot 30 september is Bilzen weer de thuisbasis van het internationaal bloemenfestival Fleuramour. Ruim 200 gespecialiseerde artiesten uit 20 landen nemen bezoekers tijdens het festival mee op een wonderlijke reis tussen 140.000 bloemen in Alden Biesen. Ook het stadhuis van Bilzen wordt voor de gelegenheid door een team uit Azerbeidzjan omgetoverd tot een bloemenkunstwerk. Fleuramour is inmiddels aan de 24ste editie toe. “Ook deze keer verwachten we duizenden bezoekers uit de hele wereld”, vertelt Schepen van Evenementen Peter Thijs. 12.000 gerbera’s Om de link tussen Bilzen en Alden Biesen te versterken wordt het stadhuis van Bilzen ook elk jaar versierd met bloemen. “De afgelopen jaren werd dat door lokale floristen gedaan”, aldus Schepen Peter Thijs. “Dit jaar zal een professioneel team uit Azerbeidzjan het stadhuis met 12.000 gerbera’s in vier verschillende kleuren tooien.” Vanaf morgen kan iedereen het resultaat aanschouwen op de Markt. Ook de ambassadeur van Azerbeidzjan brengt vrijdag een bezoek aan het festival. Back to the future Het thema van Fleuramour is dit jaar ‘Back to the future’. De bezoekers maken op het kasteeldomein een reis naar de toekomst. “Achter elke kasteelpoort en in iedere tuin gaat een pareltje schuil”, vertelt organisator Jomi Hemschoote. Het juweel van het festival is een reusachtige planeet van 15.000 bloemen. “Naast planeten kunnen de bezoekers ook zwarte gaten, ruimtetuigen en toekomstdromen bewonderen.” De bloemenpracht op het kasteeldomein wordt aangevuld met een Amerikaanse bloemenshow, een virtueel bloemenspel, een toekomstvoorspelling en een pop-up markt.