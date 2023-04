Theatervoorstelling "Zat" over vrienden in midlifecrisis morgen in première

door Wout Hermans

En we sluiten dit nieuws af met theatervoorstelling 'Zat'. Dat is een nieuwe productie van theatergezelschap Filet Puur uit Bilzen, onder regie van Jos Jonkers. Filet Puur is sinds 2011 een gevestige waarde in het Vlaamse amateurtheater. Zo werden ze als enige Limburgse gezelschap al viermaal geselecteerd voor het Landjuweelfestival. En nu komen ze dus met een nieuwe productie, die morgen in première gaat in Munsterbilzen.