Thibaut Courtois: "Goed gesprek gehad met ploeggenoten, nu bladzijde omslaan"

"Natuurlijk weet ik ook dat ik fouten heb gemaakt. Maar ik denk dat wanneer een relatie met de trainer breekt, er nog moeilijk een weg terug is." Thibaut Courtois beantwoordde deze middag alle vragen over zijn vertrek en terugkeer bij de Rode Duivels tijdens een persconferentie. Youri Tielemans kwam de keeper openlijk steunen. Volgens Courtois is alles uitgepraat met de spelersgroep en zijn ze klaar om vooruit te kijken. Naar eigen zeggen had hij enkel ruzie met bondscoach Domenico Tedesco. "Ik heb nooit problemen gehad met bepaalde spelers of de spelersgroep. Dat ik hier vandaag zit, wil zeggen dat mijn conflict met één persoon was."