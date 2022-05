Thibaut Courtois op het huwelijksfeest van broer Gaetan: 'Nu eerst mijn familie, daarna zullen we wel zien'

door Birgit Van Asten

Twee dagen nadat Thibaut Courtois de Champions League won met Real Madrid zorgt bondscoach Roberto Martinez voor een rel die bij menig voetballiefhebber op weinig begrip kan rekenen. Willen of niet, Courtois moet zich vandaag nog naar Tubeke reppen om de Rode Duivels te vervoegen in de voorbereiding van de Nations League. De stad Bilzen had in de vooravond een grote huldiging voor Thibaut gepland maar die valt daardoor in het water. Courtois had eerder al laten weten dat hij weinig zin heeft om af te zakken naar Tubeke. Omdat hij geblesseerd is en rust nodig heeft, maar ook al omdat hij weggeplukt wordt van het huwelijksfeest van zijn broer Gaetan. Het is op dat feest op de geheime locatie in Alden Biesen dat onze journalisten Tine Oyen en Dirk Billion de held van Bilzen toch even voor de camera van TV Limburg konden spreken.