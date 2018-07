Thibaut Courtois vierde titel 'Beste Doelman van het WK' in Limburg

Volgens Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Hasselt Rob Beenders is er een oplossing in de maak. Zo keurde de Vlaamse regering 4 nieuwe trajecten goed waar vanaf 2019 een kilometerheffing voor vrachtwagens komt: De Kamperbaan in Leopoldsburg, De Luikersteenweg in Hasselt, het stukje Expressweg naar Wallonië en ook op de bewuste Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk komt er een kilometerheffing.