Thomas Buffel reageert voor het eerst na vertrek bij Genk

Om half tien hield KRC Genk een persconferentie met Thomas Buffel. Vorige maandag liet voorzitter Peter Croonnen in TVL Sportcafé weten dat het contract van de aanvoerder niet verlengd werd. Buffel kreeg wel een functie binnen de jeugdwerking aangeboden, maar neemt dat aanbod nog even in beraad. Het was de eerste keer dat Buffel reageerde op zijn vertrek bij de club als speler. Hij weet nog niet of hij op het aanbod ingaat om aan de slag te gaan in de Genkse jeugdacademie. Hij liet weten dat hij zeker nog voor Genk blijft supporteren. “Racing zit voor altijd in mijn hart. Ik bedank de club dat ze ook in moeilijke periodes, zowel op het veld, maar ook naast het veld achter mij stond," vertelde Buffel.