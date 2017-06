Thomas Pieters op Millennium Golf in Paal

Race Productions NV, het bedrijf achter de Ridley racefietsen, neemt het fietsenmerk Eddy Merckx over. Deze overname zal volgens de bedrijfsleiders de Belgische wielerindustrie een extra boost geven. “De synergie tussen beide merken kan de Belgische wielerindustrie naar ongekende hoogtes tillen”, vertelt Jochim Aerts, CEO en oprichter van Ridley. “Dit merk heeft zoveel geschiedenis, was vaak een voorloper onder de fietsenmerken en betekent erg veel voor de Belgische wielerindustrie. Eddy Merckx en Ridley zijn de 2 meest befaamde Belgische wielermerken en nu kunnen ze elkaar sterker maken.” Wil het merk Merckx mondiaal echt doorbreken, dan moet het aansluiten bij een grotere speler, zegt Bart Van Muylder, CEO van Diepensteyn NV en eigenaar van Eddy Merckx Cycles. "Wij vonden het onze verantwoordelijkheid om dit stuk Belgisch patrimonium in Belgische handen door te geven. Ridley, met zijn baseline 'We are Belgium', en zijn wereldwijde distributie is de ideale partij om het eerbetoon aan Eddy Merckx verder te zetten. ” “We garanderen het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van dit merk”, vertelt Aerts, “Door de overname creëren we binnen ons bedrijf een kruisbestruiving tussen beide Belgische merken. Onze in-house R&D expertise zal de Eddy Merckx fietsen op het hoogste niveau houden, uiteraard met respect voor de eigenheid en heritage verbonden aan het merk en haar specifieke designs.” Race Productions werd door Jochim Aerts opgericht in 1990 als framebouwer. Sinds 1997 volgde daaruit het merk Ridley, een wereldwijde voorloper in aerodynamica, endurance fietsen en cyclocrossfietsen. Het hoofdkantoor van Ridley ligt in Bike Valley, Paal-Beringen.