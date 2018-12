Het nieuwe jaar komt eraan, tijd om een kalender in huis te halen. Dat moeten ook de studenten van het roeiteam van de Hogeschool PXL gedacht hebben. Zij brengen weer een naaktkalender uit voor het goede doel. En naar goede gewoonte, delen ze al een kijkje achter de schermen van de fotoshoot: De kalender kost tien euro, en de opbrengst gaat naar 'To Walk Again', de vzw die werd opgericht door triatleet Marc Herremans. Je kan de kalender online bestellen: bestel hier.