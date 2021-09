Op 20 augustus besliste Vandenbroucke om coronavaccins wel te verplichten voor het zorgpersoneel. Drie weken later valt te horen dat dit een werk van zeer lange adem zal zijn. Het overleg over de modaliteiten zou veel tijd in beslag nemen. Een deadline is er niet. In de Hasselste winkelstraten zijn de meningen intussen verdeeld over verplichte vaccinatie voor iedereen.