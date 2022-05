door Luc Moons

Een bonte stoet van oude motoren en in retrostijl uitgedoste motorliefhebbers waren vanmorgen te bewonderen in het Thorpark in Genk. The DGR is een wereldwijd fenomeen. Vele Triumph-liefhebbers, maar ook anderen verzamelden in Genk voor The Distinguished Gentleman's Ride. Tegelijk startten de motoren in Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook in New York en Australië om aandacht te vragen voor prostaatkanker.