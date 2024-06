Beringen krijgt een goed rapport op vlak van stadscommunicatie. Zo goed als alle Beringenaren lezen iedere maand het stadsmagazine, het gaat om 9 op 10 inwoners. En nog eens 7 op 10 is tevreden over hoe de stad haar communicatie aanpakt. Dat blijkt uit een communicatieonderzoek van de Thomas More Hogeschool. “We zijn onder de indruk, maar er zijn ook werkpunten waarmee we aan de slag gaan,” zegt burgmeester Vints. Op vlak van bereik zijn er vier topkanalen. Het stadsmagazine (9 op 10), de led-borden langs de weg (8 op 10), de website (8 op 10) en de Facebookpagina (6 op 10). De bewoners zelf willen nog meer geïnformeerd worden over subsidies, wegenwerken, gezondheid en gemeentelijke beslissingen. Er zijn ook verschillen over de manier waarop verschillende generaties benaderd willen worden. “Het is een uitdaging om ouderen mee te krijgen in de snel veranderende stedelijke communicatie,” klinkt het bij de stad. Voor jongeren is het dan weer niet altijd duidelijk waar ze duidelijke informatie over de werking van de stad vinden, blijkt uit het onderzoek. Goed rapport In het onderzoek werden enquêtes werden afgenomen in 40 Vlaamse steden en gemeenten. In Beringen reageerde 1.383 in een bevraging online en op papier. De verdeling van de deelnemers is evenredig voor de deelgemeenten en de diverse leeftijdscategorieën, staat er in het persbericht te lezen. Stad Beringen krijgt van haar inwoners dus een goed rapport: 7 op de 10 respondenten geeft een positieve waardering van de stadscommunicatie. Volgens de onderzoekers kan de stad wel nog verbeteringen aanbrengen op vlag van burgerparticipatie. Burgemeester Thomas Vints (cd&v) is tevreden met de resultaten: “Deze evaluatie bevestigt dat onze inspanningen gewaardeerd worden, en dat er op sommige punten nog ruimte is voor verbetering.”