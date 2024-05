Thorsten Fink: "Na het weekend beslis ik."

Hij is nog altijd maar 16 en was gisteren al meteen de man van de match bij Genk. Het nieuwe wonderkind in de Cegeka Arena heet Konstantinos Karetsas. Hij stond in de basis en was goed voor een assist bij de beslissende 1-0 van Andi Zeqiri. Genk haalde zo een fel bevochten zege binnen tegen een uitgeteld Antwerp. Genk springt opnieuw over Cercle Brugge naar de vierde plaats. Op de slotspeeldag moet Genk minstens hetzelfde resultaat halen als Cercle Brugge. In dat geval is de tweede voorronde van de Europa League een feit. Op de slotspeeldag van Champions' play-offs moet Genk naar Union, Cercle ziet Club Brugge in de ogen. In het slechtste geval speelt Genk nog een barragematch, thuis, op 2 juni, tegen Gent. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.