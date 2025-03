Thuisonderwijs: Zuhal Demir neemt maatregelen na melding ernstige feiten

Hogeschool PXL heeft een mijlpaal bereikt: meer dan 11.000 studenten volgen er een opleiding in Hasselt of Diepenbeek. Volgens de hogeschool is het toenemende aantal studenten dat in februari instroomt een belangrijke factor in deze stijging. Dit academiejaar zag PXL een aanzienlijke toename in het aantal februaristarters, vooral in de lerarenopleiding. “Veel studenten willen hun studietraject bijsturen zonder een volledig jaar te verliezen,” zegt Heidi Croes, directeur onderwijs. “Onze praktijkgerichte opleidingen blijven groeien omdat ze inspelen op de noden van zowel studenten als het werkveld.” De 11.000ste student Tijdens de eerste lesweek van het tweede semester werd de 18-jarige Flore Salaets uit Kortessem feestelijk onthaald als de 11.000ste student van Hogeschool PXL. Ze werd verwelkomd door algemeen directeur Ben Lambrechts en in de bloemetjes gezet. “Ik koos bewust voor de overstap naar Sociaal Werk aan PXL,” vertelt Flore. “Eerst studeerde ik Psychologie aan de KU Leuven, maar dat lag me minder. Bij PXL voelde ik me meteen thuis en de verwelkoming vandaag bevestigt dat gevoel.”