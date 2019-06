Op de parking van de Lidl in Kermt in Hasselt is het lichaam van een man gevonden. De politie is een onderzoek gestart. - Voor het hof van assisen in Tongeren start het proces over een dodelijke steekpartij in de Vennestraat in Genk. Het slachtoffer werd met tientallen messteken om het leven gebracht. - In Limburg gaat de natuur er ongezien snel op achteruit. Door toedoen van de mens verdwijnen in snel tempo dieren en planten. Dat zegt bioloog Frederik Thoelen in een reactie op nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de natuur wereldwijd doodziek is. - Racing Genk stelt Felice Mazzu voor als nieuwe trainer. We hebben een portret van de man die in de voetsporen van Philippe Clement moet treden. - En de bekende jeugdschrijfster Bettie Elias schrijft haar eerste misdaadroman.