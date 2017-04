Tien puppy's wachten op nieuw baasje in asiel van Genk

Terwijl iedere Vlaming in 2002 nog 27 kilo vlees per jaar kocht, is dat cijfer de voorbije jaren gezakt tot net geen 20 kilo per persoon. Dat zegt het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. De verklaring ligt voor de hand: de opmars van de ­vegetariërs en de flexitariërs. Ook steeds meer Limburgse restaurants trekken de kaart van klanten die geen vlees meer willen. Dirk Billion trok naar hamburgerrestaurant De Botanique op de Hasseltse Zuivelmarkt.