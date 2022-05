Tienerfestival We R Young ontruimd nadat 15-tal meisjes slachtoffer worden van needle spiking

- Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten betaalbare studentenkoten bouwen in Limburg om te verhinderen dat talentvolle jongeren buiten onze provincie gaan studeren. Dat zegt Rik Bloemen van Beweging.net in een gesprek met TV Limburg. - Op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino wijzen zijn broers en zussen opnieuw met de vinger naar beklaagde Sandro Hamidovic.- Politie LRH opent een kantoor op hogeschool PXL in Hasselt. Dat moet de veiligheid verhogen en studenten kunnen zo makkelijker met vragen en problemen terecht bij de politie.- Het Natuurhulpcentrum doet een oproep om een roostertje te plaatsen over de opening van de schoorsteen aan uw huis. Het centrum moet regelmatig uitrukken om nesten met kauwen te verwijderen uit schoorstenen.- En het festivalseizoen gaat van start in Limburg. We volgen de laatste veiligheidsronde bij het Garnizoen festival in Beringen. En in Hasselt gaan intussen 4.000 tieners uit hun dak bij We Are Young.