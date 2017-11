- Een school in Diepenbeek is boos omdat de zone 30-borden niet werken. En dat zorgt iedere dag voor zeer gevaarlijke situaties voor de 500 kinderen die straat moeten oversteken klinkt het. - De Limburgse arbeidsmarkt staat op knappen, en dus moeten ook langdurig werkzoekenden dringend aan het werk. Dat zegt Voka Limburg. - De Italiaanse gemeenschap in Limburg zit in zak en as nu Italië zich niet kon kwalificeren voor het WK - De Diepenbeekse natuurfotograaf Niki Colemont wil doorbreken met z'n gekke dierenfoto's. - En N-VA wil na de gemeenteraadsverkiezingen de leidende rol van CD&V overnemen in Limburg. Dat blijkt uit het tweede deel van de nieuwe TVL-reeks De Tussenstand, een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.