Een 18-jarige man uit Oudsbergen heeft deze ochtend een tractor gestolen in Bree. Na een korte rit kon de jonge dief ingerekend worden door de politie. Hij was onder invloed van drank en drugs en beschikte niet over een geldig rijbewijs. Politie CARMA kreeg vroeg in de ochtend een melding van een gestolen tractor op een boerderij in de Klein Stukkenstraat in Bree. De eigenaar hoorde rond 6 uur ’s ochtends zijn tractor plots wegrijden. De landbouwer sprong onmiddellijk in zijn auto en zette de achtervolging in. In de Luytenstraat wist hij de tractor tot stilstand te brengen en de politie werd onmiddellijk verwittigd. Valse sleutel De tiener uit Oudsbergen werd gearresteerd. Hij beschikte niet over een rijbewijs voor het besturen van een tractor en legde ook een positieve speeksel- en ademtest af. De jongeman had een valse sleutel gebruikt om het voertuig te starten. Verantwoorden voor parket De eigenaar kreeg zijn tractor onbeschadigd terug. De Oudsbergenaar werd vandaag door de politie verhoord en kon inmiddels terug beschikken. De nodige PV’s werden opgesteld en later volgt nog een gesprek met het parket met het oog op strafbemiddeling.