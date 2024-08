STVV heeft met Andrés Ferrari een nieuwe versterking voor de aanvalslinie gevonden. De 21-jarige Uruguayaanse spits komt over van het Spaanse Villarreal CF. Andrés Ferrari genoot zijn opleiding bij de Uruguayaanse topclub Penarol en Defensor Sporting, waar hij in de voetsporen trad van onder andere Sebastian Abreu en Dario Silva. Met Defensor won Ferrari de beker van Uruguay in 2022. In dat bekertornooi kroonde hij zich bovendien tot topschutter. Wereldkampioen met Uruguay Als de kers op de taart van zijn eerste profseizoen werd Andrés geselecteerd voor het WK voor beloften. Met het nationale elftal van Uruguay won hij die wereldbeker ook. Ferrari speelde er vijf wedstrijden. Die prestaties sprongen ook in het oog bij Villarreal. De Spaanse club schotelde Ferrari afgelopen seizoen een langdurig contract voor. In zijn eerste seizoen kwam Andrés tot 31 wedstrijden in de Spaanse tweede klasse. Contract op Stayen Nu zet Ferrari zijn kribbel onder een contract bij STVV. Hij legde ook al met glans zijn medische tests af. Zodra de verblijfs – en arbeidsvergunning is goedgekeurd vervoegt hij de ploegmaats op training: “We zien Ferrari als een veelzijdige spits. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft Andrés al een reeks internationale caps en 56 profwedstrijden op de teller. Op Stayen kan hij voor bijkomende concurrentie zorgen in de aanval”, zegt sportief directeur André Pinto.