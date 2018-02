"Tim Wellens kan Omloop Het Nieuwsblad winnen"

Patrick Janssens heeft op een opmerkelijke manier gereageerd op zijn ontslag bij Racing Genk. De krokodillen moesten worden gevoerd en het was mijn beurt om in de rivier gegooid te worden. Dat zei hij in het sportprogramma De Derde Helft bij onze Antwerpse zusterzender ATV. Janssens zei wel dat hij bij Genk een fijne tijd heeft gehad met toffe mensen in een gastvrije provincie. Maar zijn ontslag kwam ook voor hem niet onverwacht.