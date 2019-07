Het Grand Slam-tennistornooi Wimbledon zit erop voor Elise Mertens. In de achtste finales delfde ze het onderspit tegen de Tsjechische Barbora Strycova. Het begint nochtans goed voor Mertens, die de eerste set met 4-6 weet binnen te halen. In de tweede set kan de Hamontse ook eenvoudig uitlopen tot 2-5, waarna ze verzuimt om het zesde spelletje te pakken. Strycova profiteert en gooit de wedstrijd volledig om. De Tsjechische weet set 2 te verzilveren met 7-5. Rugblessure Daarna gaat het van kwaad naar erger voor Elise Mertens. Strycova loopt in de derde set uit tot een 3-0 voorsprong, waarna Mertens met een rugblessure tijdelijk naar de kant moet. De pijn in schouder en rug blijven de Hamontse parten spelen en Strycova heeft geen enkele moeite om de derde set te winnen met 6-2. Elise Mertens strandt zo op een zucht van de halve finales op Wimbledon en kan terug huiswaarts keren. Trailing a set and 5-2, @BaraStrycova rallies back to defeat Elise Mertens to advance to the #Wimbledon quarter-finals for the first time since 2014Up next: Konta or Kvitova... pic.twitter.com/8mCWYRMYPU— Wimbledon (@Wimbledon) 8 juli 2019