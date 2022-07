In de Ronde van Frankrijk was het vandaag rustdag en dus heeft Jasper Philipsen met volle teugen kunnen nagenieten van zijn eerste ritoverwinning in de Tour. De Vlam van Ham klopte gisteren Wout Van Aert in een massasprint. De ritzege smaakt in ieder geval naar meer. In de slotweek wil Philipsen nog een gooi doen naar een tweede overwinning. Misschien wel aanstaande zondag tijdens een koninklijke sprint op de Champs Elysees?