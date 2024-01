Tine Jans is lijsttrekker kartel Vooruit-Groen in Hasselt: "Er moet meer leven in de stad komen"

- Het is verboden om op natuurijs te schaatsen in Limburg. Op verschillende plaatsen werden er metingen uitgevoerd en het ijs is nog te dun.- De Limburgse vuilnismannen trotseren de vrieskou met de glimlach. Al kunnen heel wat GFT-containers niet geledigd worden omdat de inhoud bevroren is.- De eerste auto's moeten in 2030 door de twee tunnels van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren rijden. De werken moeten starten in 2026.- We onderzoeken of nieuwjaarsrecepties nog hip zijn. Gaan jonge mensen er nog naartoe of is het toch eerder iets voor oudere mannen in grijze pakken?- En in Bilzen stelt Vandersanden Steenfabrieken een loods ter beschikking voor een grote legale rave party.