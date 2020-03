Tinne Lommelen (VDAB Limburg): "Heel wat tijdelijk werklozen gaan nu aan de slag in essentiële sectoren"

Vorige week vrijdag werd de ‘lockdown light’ in ons land verlengd, waarmee de vertrouwde maatregelen verder werden gezet. Uit officiële reacties van de FOD Economie blijkt wel dat de regels omtrent winkelopeningen uitgebreid zijn. Op de lijst met essentiële winkels duikt plots een nieuwkomer op. ‘Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen’ mogen de deuren heropenen. Lokale babyspeciaalzaken hebben bedenkingen bij deze ingreep. Zij vrezen voor de gezondheid van hun klanten en het wegvallen van de hinderpremie. Om de besmettingscurve af te vlakken, sloot de federale regering in maart alle niet-essentiële winkels. Enkel (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en ‘andere winkels in sectoren die als essentieel worden beschouwd, mochten open blijven. Aan deze lijst is nu een nieuwe categorie toegevoegd: voortaan mogen ook ‘winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen’ de deuren openen. Die uitbreiding leidt tot gemengde reacties in de sector. Lokale ondernemers staan er niet op te springen om hun zaak te heropenen. Thuislevering Rodrique Tournel, zaakvoerder van de Truiense babyspeciaalzaak Ciao Bambino, kreeg de voorbije dagen reacties van collega-ondernemers uit alle uithoeken van Vlaanderen. Grosso modo zijn er twee belangrijke bezwaren tegen een heropening van babyspeciaalzaken: “De eerste bekommernis is de gezondheid van klanten”, aldus Tournel. “Met deze koerswijziging zet je mensen aan om naar de stad af te zakken. “Dat is in tegenspraak met de boodschap ‘Blijf in uw kot’. Wij kiezen er daarom voor om de winkel gesloten te houden. Uit zorg voor onze klanten leveren we alle bestellingen persoonlijk aan huis.” Wegvallen van hinderpremie Een tweede argument is economisch van aard: Nu de babywinkels op de lijst met uitzonderingen prijken, komen deze ondernemers niet langer in aanmerking voor de hinderpremie. “Voor een grote winkel is zo’n premie misschien een peulschil. Maar voor lokaal verankerde handelaars scheelt dat wél een slok op een borrel”, aldus Tournel. “Kortom, wat ons betreft hoeven de babywinkels echt niet op deze lijst te staan.”