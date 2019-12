Bijna kerst of niet, vandaag halen we temperaturen tot 15 graden. Lokaal in Limburg is zelfs 17 graden mogelijk, wat ervoor zorgt dat het bij ons momenteel warmer is dan in centraal Spanje. Het geeft een dubbel gevoel. Want ook wie tegen de opwarming van de aarde is, vindt dit toch aangename temperaturen om te wandelen en de hond uit te laten. En toch. Het zal opnieuw geen witte kerst zijn en dat is geleden van 2010.