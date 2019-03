Titelfinale ver weg voor Datovoc na nederlaag tegen Gent

Deze middag rond 15u werd de kalender van de Jupiler Pro League play-offs bekendgemaakt in Brussel. Leider Racing Genk speelt zijn eerste wedstrijd in play-off 1 op 30 maart tegen Anderlecht. De Kanaries komen in hun eerste wedstrijd (31/3) van play-off 2 uit tegen Sporting Charleroi. Kalender play-off 1 Matchday Date Time HOME - AWAY 1 29/03/2019 20:30 Standard de Liège - Royal Antwerp 1 30/03/2019 20:30 KRC Genk - RSC Anderlecht 1 31/03/2019 18:00 Club Brugge KV - KAA Gent 2 2/04/2019 20:30 Royal Antwerp - KRC Genk 2 3/04/2019 20:30 KAA Gent - Standard de Liège 2 4/04/2019 20:30 RSC Anderlecht - Club Brugge KV 3 6/04/2019 20:30 KRC Genk - KAA Gent 3 7/04/2019 18:00 RSC Anderlecht - Royal Antwerp 3 8/04/2019 20:30 Club Brugge KV - Standard de Liège 4 12/04/2019 20:30 Standard de Liège - RSC Anderlecht 4 13/04/2019 20:30 KAA Gent - Royal Antwerp 4 14/04/2019 18:00 KRC Genk - Club Brugge KV 5 19/04/2019 20:30 Standard de Liège - KRC Genk 5 21/04/2019 18:00 RSC Anderlecht - KAA Gent 5 22/04/2019 14:30 Royal Antwerp - Club Brugge KV 6 26/04/2019 20:30 Royal Antwerp - Standard de Liège 6 27/04/2019 20:30 KAA Gent - KRC Genk 6 28/04/2019 18:00 Club Brugge KV - RSC Anderlecht 7 3/05/2019 20:30 KRC Genk - Royal Antwerp 7 5/05/2019 14:30 RSC Anderlecht - Standard de Liège 7 5/05/2019 18:00 KAA Gent - Club Brugge KV 8 10/05/2019 20:30 Standard de Liège - KAA Gent 8 12/05/2019 14:30 Royal Antwerp - RSC Anderlecht 8 12/05/2019 18:00 Club Brugge KV - KRC Genk 9 16/05/2019 20:30 RSC Anderlecht - KRC Genk 9 16/05/2019 20:30 Standard de Liège - Club Brugge KV 9 16/05/2019 20:30 Royal Antwerp - KAA Gent 10 19/05/2019 18:00 Club Brugge KV - Royal Antwerp 10 19/05/2019 18:00 KAA Gent - RSC Anderlecht 10 19/05/2019 18:00 KRC Genk - Standard de Liège Kalender play-off 2 Matchday Date Time 1 30/03/2019 20:00 KV Oostende - KAS Eupen 1 31/03/2019 14:30 STVV - Sporting Charleroi 1 31/03/2019 20:00 KVC Westerlo - FCO Beerschot-Wilrijk 2 3/04/2019 20:30 Sporting Charleroi - KV Oostende 2 3/04/2019 20:30 FCO Beerschot-Wilrijk - STVV 2 3/04/2019 20:30 KAS Eupen - KVC Westerlo 3 6/04/2019 18:00 KV Oostende - FCO Beerschot-Wilrijk 3 6/04/2019 20:00 KVC Westerlo - STVV 3 7/04/2019 20:00 KAS Eupen - Sporting Charleroi 4 13/04/2019 18:00 FCO Beerschot-Wilrijk - KAS Eupen 4 13/04/2019 20:00 STVV - KV Oostende 4 14/04/2019 20:00 Sporting Charleroi - KVC Westerlo 5 20/04/2019 20:00 KVC Westerlo - KV Oostende 5 20/04/2019 20:30 KAS Eupen - STVV 5 22/04/2019 18:00 Sp. Charleroi - FCO Beerschot-Wilrijk 6 27/04/2019 18:00 KV Oostende - Sporting Charleroi 6 27/04/2019 20:00 KVC Westerlo - KAS Eupen 6 28/04/2019 20:00 STVV - FCO Beerschot-Wilrijk 7 4/05/2019 18:00 Sporting Charleroi - STVV 7 4/05/2019 20:00 KAS Eupen - KV Oostende 7 4/05/2019 20:30 FCO Beerschot-Wilrijk - KVC Westerlo 8 11/05/2019 18:00 FCO Beerschot-Wilrijk - Sp. Charleroi 8 11/05/2019 20:00 KV Oostende - KVC Westerlo 8 12/05/2019 20:00 STVV - KAS Eupen 9 15/05/2019 20:30 KV Oostende - STVV 9 15/05/2019 20:30 KVC Westerlo - Sporting Charleroi 9 15/05/2019 20:30 KAS Eupen - FCO Beerschot-Wilrijk 10 18/05/2019 20:00 Sporting Charleroi - KAS Eupen 10 18/05/2019 20:00 FCO Beerschot-Wilrijk - KV Oostende 10 18/05/2019 20:00 STVV - KVC Westerlo Spanning in play-off 1 AA Gent wist zich gisterenavond als zesde en laatste club in play-off 1 te plaatsen, na een 0-2 zege tegen Sint-Truiden. Voor de Kanaries wordt het dan toch play-off 2. In play-off 1 belooft het spannend te worden. Genk heeft als leider 4 punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge, maar daarna zit iedereen op een zakdoek bijeen. Het verschil tussen Club Brugge en het nummer zes Antwerp bedraagt slechts 3 punten. Play-off I Racing Genk - 32 punten Club Brugge - 28 punten Standard - 27 punten Anderlecht - 26 punten AA Gent - 25 punten Antwerp - 25 punten