Racing Genk kan een mislukt seizoen nog wat glans geven. Maar dan moet het wel stunten in de play off 2. In de zes wedstrijden die volgen kan het zich geen puntenverlies meer veroorloven. In theorie kan Genk dus nog Europees voetbal halen, maar dan moet het wel voorbij Gent, Charleroi en KV Mechelen. Het team van Bernd Storck deed gisteren wat het moest doen: winnen op het veld van Seraing. Het werd 0/2 na doelpunten van Ito en Thorstvedt. Genk eindigt achtste in de competitie en start over twee weken aan play off 2 met 5 punten achterstand op AA Gent.