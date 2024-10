TLV Nieuws, 7 oktober 2024

Er is in Limburg een merkwaardige manier van diefstal aan de gang. Een vrouw van middelbare leeftijd heeft het gemunt op horecazaken, waar ze telkens aan de haal gaat met de fooienpot van het personeel. Nadat ze begin augustus toesloeg in Hasselt, blijkt ze de voorbije weken actief in Genk. De politie vraagt aan de gedupeerden om alleszins aangifte te doen van de feiten.