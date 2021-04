Toegetakelde das is bezweken aan zijn verwondingen

door Luc Moons

De gewonde das, die in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen werd verzorgd, heeft het niet gehaald. Het jonge dier is vannacht bezweken aan zijn verwondingen. Een jager zou de das neergeknuppeld hebben in Alken. Twee wandelaars betrapten de man op heterdaad en maakten schokkende foto's van het incident. De jager zelf ontkent de feiten en houdt vol dat hij wilde nagaan of het dier nog in leven was. Bij het Natuurhulpcentrum twijfelen ze aan de uitleg en zeggen ze dat de man in de buurt gekend is om dergelijke praktijken.