door Birgit Van Asten

Zullen we in de toekomst elektronica kunnen drukken op papier? Dat onderzoekt het Lommelse bedrijf Elep momenteel. Er wordt veel minder papier gebruikt dan 15 jaar geleden en dus moeten bedrijven creatiever worden. De producent van enveloppen zet momenteel ook al in op de etikettenmarkt, maar om te kunnen overleven in de sector, blijft innoveren noodzakelijk.