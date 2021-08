Toerisme Limburg schakelt Beringse influencer in om hele jaar door toeristen te lokken

Bewel zet een nieuwe hoofzetel in Diepenbeek. Het maatwerkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zal in april 2023 het hoofdkantoor van de toekomst openen. Veel glas, veel licht en bovenal duurzaam. Er is geluisterd naar de medewerkers bij het ontwerp van het gebouw. En ook corona had inspraak. Zo wordt er waar kan structureel getelewerkt, waardoor in de hoofdzetel geen vaste plekken meer zijn.