Kampioen van de leegstand in Limburg is Leopoldsburg. 22 procent van de handelspanden in de garnizoengemeente staat leeg. Dat is één op vijf en een stijging van bijna 5 procent. De leegstand neemt dus nog toe. Het gemeentebestuur heeft bedenkingen bij de cijfers. Dat er veel leegstand is, daar is geen discussie over. Maar Leopoldsburg telt eigenlijk teveel kleine handelspanden, die moeilijk te verhuren zijn. Het zijn horecapanden uit de hoogdagen van het leger, toen Leopoldsburg bruisde van de cafés door de vele jonge militairen die hun dienstplicht kwamen vervullen. Naast een leegstandstaks en een leegstandsambtenaar, verwacht Leopoldsburg ook veel van Liberation Garden. Het museum in aanbouw, over de tweede wereldoorlog, moet elk jaar 50.000 bezoekers naar het centrum lokken.