En we eindigen in Riemst want in Vroenhoven wordt al 90 jaar lang hetzelfde buurtwinkeltje uitgebaat door drie generaties winkeliers. Thuismarkt Hardy is een mini-supermarkt van nog geen 100 vierkante meter groot. Uitbaatster Myriam is intussen 60, en wil het blauwe winkeltje graag blijven uitbaten tot aan haar pensioen.