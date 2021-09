door Ron Cornelissen

In La Butte aux Bois in Lanaken is vanaf vandaag een bronzen buste te bewonderen van kunstenaar Tom Herck. Speciaal aan het kunstwerk is een zeldzaam stuk marsmeteoriet van bijna 1 kg dat het hart van de buste uitmaakt. Hiervoor werkt La Butte aux Bois samen met Granada Gallery, met hoofdkantoor in Tucson, Arizona.