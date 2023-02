Limburgse indie-trots The Haunted Youth stond als eerste headliner op de affiche. De organisatie voegt nu zeven nieuwe namen toe aan de line-up. Ze bevestigt de komst van co-headliner Yard Act, de favoriete nieuwe Britpop-act van hippe magazines als Pitchfork. Andere namen zijn het Antwerpse jazzrocktrio Dans Dans, JFDR, het alterego van Ijslandse fluisterkoningin Jófríður Ákadóttir, toetsenvirtuoos en meester van de barokke fluisterfolk Hendrik Lasure, het Brusselse Lazzaro, de Nederlands/Marokkaanse Roufaida die indiepop versmelt met Riffijnse cassette samples en de jonge wolven van Mojo & The Kitchen Brothers met hun eclectische psychedelica.Little Waves is het alternatieve en atypische indoorfestival van C-mine en AFF. Sinds 2013 vindt het jaarlijks plaats in het Energiegebouw van C-mine in Genk. Op 15 april wordt met Little Waves het festivalseizoen van C-mine afgetrapt.Voor het eerst organiseert C-mine het festival in volledige samenwerking met Absolutely Free Festival.