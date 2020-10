Presentatrice Gerty Christoffels is op 62-jarige leeftijd overleden. De Bilzerse was al een tijdje ziek, ze overleed aan de gevolgen van kanker. Gerty Christoffels begon in 1984 bij de openbare omroep, waar ze vijf jaar 'Boeketje Vlaanderen' presenteerde en vaak in het spelprogramma de 'De Drie Wijzen' zat. Midden jaren negentig stapte ze over naar de commerciële zender VTM. In 2016 was Gerty Christoffels nog gastpresentatrice in het TVL-programma 'Aan Tafel'. Na haar televisiecarrière schreef ze boeken en gaf ze mediatrainingen.