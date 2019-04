Tom Van Imschoot: "Hoop dat er snel duidelijkheid komt over investeerder."

In TVL Sportcafé gaan we met Harm Van Veldhoven terug in de tijd. In 2001 loodste hij Lommel SK weer naar de eerste klasse van het voetbal. Vandaag is hij technisch directeur bij Roda JC. Maar zijn hart ligt eigenlijk nog altijd aan de Gestelsedijk. We vroegen hem of hij zichzelf nog ooit ziet terugkeren naar Lommel.