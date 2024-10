Tongenaar Tony is al 42 jaar pikman in Tongerse basiliek en blijft ook na zijn pensioen actief

door Tine Oyen

Al 42 jaar is Tony Achtergaal suisse, of ook wel pikman genoemd, in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Daarnaast staat de Tongenaar ook in voor het onderhoud van de basiliek. Hij is 67 jaar en moet eigenlijk op pensioen, maar hij doet zijn job met hart en ziel en trok naar de Kerkfabriek met de vraag of hij suisse mocht blijven. En zo geschiedde, want er is geen opvolging voor Tony Achtergaal. De suisse hoopt dat de functie tot cultuureel erfgoed wordt benoemd.