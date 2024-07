Tongenaar verantwoordelijk voor toegang op Francorchamps: 'Iedereen praat hier alleen over Brad Pitt'

door Tine Oyen

Wie komend weekend afzakt naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de Formule 1 Grand Prix zal de qr-code op zijn of haar ticket moeten laten scannen door een software ontwikkeld door een Tongenaar. Het systeem controleert komend weekend het ticket van zo'n 300.000 bezoekers en wie weet moet ook acteur Brad Pitt langs de controle passeren. De Amerikaanse acteur is momenteel in Francorchamps voor de opnames van een nieuwe film.