Tongenaren protesteren tegen de bouw van reuzegrote windmolens

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.007.261,61 euro toe aan de stad Tongeren voor het uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis van Tongeren, ook wel het ‘Praetorium’ genoemd. Het stadhuis van Tongeren prijkt sinds 1986 op de lijst van beschermde monumenten. “Het stadhuis vormt samen met de basiliek en het marktplein het hart van de oudste stad van Vlaanderen,” aldus minister-president Bourgeois. “Het restauratieproject verloopt in drie fasen: in een eerste fase is een subsidie toegekend om het dak te restaureren, in deze tweede fase komen de gevels en het buitenschrijnwerk aan bod. In een derde en laatste fase volgt het interieur van het stadhuis. Bedoeling is dat het stadhuis nadien een ceremoniële functie krijgt.” In 1737 besloot de stadsraad van Tongeren een nieuw stadhuis te bouwen op het terrein van de in 1677 afgebrande lakenhal, naar een ontwerp van Pascal Barbier. Door het uitbreken van de Oostenrijkse Successieoorlog liet de afwerking van het stadhuis tot 1755 op zich wachten. Het monument in classicistische stijl is een mooi voorbeeld van de 18de- eeuwse Maaslandse bouwtrant.