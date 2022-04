Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor restauratiewerken in Natuurreservaat De Maten in Genk. De Vlaamse overheid kent voor dit projecten een premie van 52.097,30 euro toe. De open heide in het natuurreservaat wordt hersteld door bomen weg te halen, boomstronken te verwijderen en te plaggen. Aan de vijvers wordt riet gemaaid en dijken worden hersteld. Door toenemende verruiging en verbossing is het ook nodig om de schapenbegrazing verder te zetten. In het kader hiervan worden grondrasters geplaatst zodat het zicht op het erfgoedlandschap open blijft. Voor de restauratiewerken is een premie van 52.097,30 euro toegekend. Natuurreservaat De Maten ligt op de grens van de gemeenten Genk en Diepenbeek. De Maten zijn een deel van een moerassige zone die zich uitstrekt lang de zuidwestelijke rand van het Kempens plateau en langzaam naar de Demer afhelt. Het is een nagenoeg vlak gebied met een oppervlakte van ongeveer 300 ha, waarin een reeks duinkammen voorkomt. In 1975 werd het natuurreservaat beschermd als cultuurhistorisch landschap