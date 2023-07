De Limburgse band CMON CMON beleeft een jongensdroom. Het drietal besloot - om na een kleine 20 jaar - terug samen muziek te gaan spelen en schreef sindsdien een straf verhaal. Hun demo viel in de smaak bij topproducer Alex Newport en de Britse manager Steve Budd. De singles worden gedraaid op de collegeradio's in de VS en sind vorige week is er het debuutalbum 'The Crack and The Light'. Die plaat werd door de Sunday Times al geprezen als één van de albums van het jaar. Na het succes in het buitenland, hoopt CMON CMON ook in eigen land zieltjes te winnen.