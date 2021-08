Op het domein van Bleuberry Fields, dat aansluit bij het natuurgebied van de vallei van de Zwarte Beek in Koersel, zijn vier schapen doodgebeten. Het lijkt erop dat meerdere wolven langs de omheining zijn geraakt, en de kudde hebben aangevallen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek komt ter plaatse voor onderzoek. DNA-stalen moeten uitwijzen of het wel degelijk om een wolvenaanval gaat. Het waren wandelaars die deze ochtend de kadavers van de schapen ontdekten en de schapeneigenaar op de hoogte brachten. De man is ten einde raad. “Eerst kregen we te maken met everzwijnen, nu wolven, wat gaat het volgende zijn?”. De vier doodgebeten schapen liggen verspreid over het terrein. Daarom denkt Luc Vandebroek van Bleuberry Fields dat het om meerdere wolven gaat. De weide waar de kudde schapen staat om te grazen, is nochtans omheind. Maar niet wolfproof, zo blijkt. “Dat is gewoonweg onmogelijk,” zegt Vandebroek. “De weide is zompig en er staan hoge grassen. Het is dus zeer moeilijk om dan een omheining te plaatsen. Ik vraag me oprecht af hoe dit wolfproof kan. Ik sta open voor suggesties”.