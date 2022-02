door Niels Christiaens

In het handbal zijn de finales gekend. Bij de dames versloeg Initia Hasselt gisteravond Sint-Truiden met 26-33. Zij spelen op zaterdag 9 april de finale tegen Visé. Bij de heren streden Sporting Pelt en Tongeren voor het laatste finaleticket. Een volledig Limburgse finale want Achilles Bocholt had zich al verzekerd voor de eindstrijd. Het duel in Pelt werd een ware thriller.