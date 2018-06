Tongeren voor een derde keer in een week tijd getroffen door modderstromen

In De Hoeven, een zijstraat van de Koolmijnlaan, in Heusden-Zolder is vanmorgen een vuilniswagen in brand gevlogen. In de laadbak was een vlam ontstaan. De ophalers konden met een brandblusapparaat en met de tuinslang van een buurman het vuur snel blussen. De inhoud kieperden ze op de straat. En dat zorgde voor een gigantische afvalberg.