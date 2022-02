Tongeren wil tuinen ontsluiten tot groene longen

- De regering heeft een akkoord bereikt over maatregelen die de arbeidsmarkt moeten hervormen. De vrijheid voor de werknemers wordt uitgebreid, maar Voka Limburg vindt de deal te mager en is er geen oplossing voor de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt.- Een 57-jarige man uit Houthalen-Helchteren komt om het leven tijdens een ongeval op de E314 in Tielt-Winge. - Een inbreker pleegt een ramkraak op de Applestore in Hasselt. Hij slaagt erin om het dikke, beveilgde glas te breken en steelt computers en smartphones.- Een inzamelactie voor de 98 verwaarloosde honden die in Lanaken in beslag genomen werden is een groot succes. Meer dan 1.000 mensen uit België en Nederland bieden hulp.- En minister Meryame Kitir bezoekt het bedrijf dat in Zuid-Afrika een patentloos coronavaccin gaat produceren.