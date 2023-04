Tongers De Kevie krijgt onthaalcentrum voor natuureducatief toerisme

- Politie en parket starten een onderzoek na hardhandig ingrijpen van een politieagent tijdens de arrestatie van een minderjarige met verboden wapens in Maasmechelen. De agent riskeert een schorsing. - In heel Limburg slaat de opvangcrisis toe. In Genk is het aantal kinderopvangplaatsen op amper 10 jaar tijd gehalveerd. Bevoegd schepen Anniek Nagels vindt dat ook werknemers- en werkgeversorganisaties mee aan oplossingen moeten werken. - In het Sint-Trudoziekenhuis reageren ze verrast op een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat wie zwanger wil worden en nog maar net gestopt is met de pil, best drie maanden wacht om complicaties te vermijden. - Een Europese primeur in Heusden-Zolder waar het nieuwste model Ford Mustang exclusief werd voorgesteld. - En deze oude treinwagons worden tot kunstwerken omgevormd in het station van As.